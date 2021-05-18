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Более 4 тысяч казахстанцев получат работу с открытием новых заводов

18 Мая 2021, 03:00
Более 4 тысяч казахстанцев получат работу с открытием новых заводов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Открытие 20 импортозамещающих проектов строительной индустрии на общую сумму 353 млрд тенге поддержат МИИР совместно с АО «ФНБ «Самрук-Казына», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал министерства.

Открытие новых заводов и фабрик даст работу более 4 тысячам казахстанцев.

В рамках совещания, которым руководил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, были рассмотрены возможные механизмы финансирования и поддержки данных проектов.

«Цель, которая стоит перед нами – обеспечить внутренний рынок только отечественными стройматериалами и полностью уйти от импорта в строительной индустрии. Для этого необходимо наладить производство санфаянса, стекловаты, керамической плитки, ламинированного покрытия, межкомнатных дверей и других товаров. Появление продукции с высокой добавленной стоимостью даст импульс отечественной отрасли производства стройматериалов», - сказал, открывая совещание, министр Атамкулов.

В обсуждении вопросов импортозамещения приняли участие казахстанские производители и строительные компании, такие как «MobetexGroup», ТОО «Алматинский завод теплоизоляции, ТОО «Mega Smart», ТОО «Кызылординский завод композитных материалов», ТОО «АК Construction Company», ТОО «DAT KZ», ТОО «Bolashak Electric», ТОО «Конкрит Продактс», ОДО «Беллесизделие (Belwooddoors)», ТОО «ORDA GLASS LTD», ТОО «Атрикс-Строй», ТОО «ModeX Астана».
Вместе с тем, Министерством был взят на проработку вопрос по дальнейшему разрешению проблемных вопросов импортозамещающих проектов, а также обеспечением сырья и продвижения готовой продукции на внутреннем рынке Республики Казахстан.
По итогам обсуждения проектов, Комитету индустриального развития поручено рассмотреть вопрос выделения целевых бюджетных средств через институты развития. АО «НУХ «Байтерек» и АО «Samruk-Kazyna Construction» необходимо рассмотреть возможность привлечения финансовых средств из банков второго уровня, Комитет по делам строительства и ЖКХ должен проработать механизм субсидирования ставки вознаграждения привлекаемых средств из банков второго уровня.


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