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вчера 22:17
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вчера 20:59
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вчера 18:32
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вчера 18:05
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Более 4 тысяч казахстанцев оштрафовали за курение в общественных местах
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала этого года транспортные полицейские оштрафовали более 4 тысяч граждан за курение в отдельных общественных местах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.
С начала текущего года за различные административные правонарушения транспортными полицейскими страны к административной ответственности привлечено 54 043 правонарушителя, в том числе за нарушение запрета курения в отдельных общественных местах – 4039.
Так, 18 декабря 2019 года в пассажирском поезде сообщением «Алматы - Костанай» транспортными полицейскими были задержаны двое мужчин за курение в отдельных общественных местах.
В ходе проверки установлено, что мужчины, 1990 и 1992 годов рождения, являются жителями городов Алматы и Костанай.
В отношении них составлены административные протоколы по статье «Нарушение запрета потребления табачных изделий в отдельных общественных местах» КРКоАП и наложены административные взыскания в виде штрафа 3 МРП в сумме 7575 тенге каждому.
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