Более 4 тысяч казахстанцев оштрафовали за курение в общественных местах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала этого года транспортные полицейские оштрафовали более 4 тысяч граждан за курение в отдельных общественных местах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

С начала текущего года за различные административные правонарушения транспортными полицейскими страны к административной ответственности привлечено 54 043 правонарушителя, в том числе за нарушение запрета курения в отдельных общественных местах – 4039.

Так, 18 декабря 2019 года в пассажирском поезде сообщением «Алматы - Костанай» транспортными полицейскими были задержаны двое мужчин за курение в отдельных общественных местах.

В ходе проверки установлено, что мужчины, 1990 и 1992 годов рождения, являются жителями городов Алматы и Костанай.

В отношении них составлены административные протоколы по статье «Нарушение запрета потребления табачных изделий в отдельных общественных местах» КРКоАП и наложены административные взыскания в виде штрафа 3 МРП в сумме 7575 тенге каждому.