Более 4 тысяч актюбинцев получили вакцину Pfizer

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Более 4 тысяч актюбинцев получили вакцину Pfizer. Об этом рассказал заместитель руководителя управления здравоохранения Бекболат Избасаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Среди получивших вакцину более 2,5 тысячи подростков.

«Вакцину Pfizer получило на сегодняшний день 4087 человек, из них 211 беременных женщин, 1363 кормящих и 2513 подростков», - сказал заместитель руководителя управления здравоохранения Бекболат Избасаров.

По его словам, в регионе продолжается кампания по ревакцинации против коронавируса, на данный момент ревакцинировано более 10 тысяч человек.

«В целом, 64 процента подлежащего населения получили полный курс вакцинации, это более 338 тысяч человек. Ревакцинацию прошли 10001 человек», - сказал он.

За сутки 19 декабря в регионе зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции.

По словам Б. Избасарова, с начала пандемии выявлено более 34 тысяч случаев КВИ. В инфекционных стацинарах на лечении находятся 44 пациента, в реанимации - девять пациентов, один человек подключен к ИВЛ, шесть детей с КВИ находятся под наблюдением, четыре беременных женщины также под наблюдением, три проходят стационарное лечение.

Загруженность инфекционных коек составляет 23 процента, реанимационных - 24 процента.

За сутки 19 декабря зарегистрирован один новый случай COVID-19, из них с симптомами заболевания – один (Актобе), бессимптомных – 0.

На 19 декабря по области зарегистрировано 34932 случая COVID-19, из них 26722 с симптомами заболевания (76,4%) и 8210 бессимптомных (23,5%). Выписано с выздоровлением 34439 (98,5) больных.

В разрезе территории: в Актобе – 24795 случаев, в том числе (4842 без симптомов), в Алгинском районе – 1402 (в том числе 371 без симптомов), в Айтекебийском районе – 291 (87 без симптомов), в Байганинском – 293 (177 без симптомов), Иргизском – 290 (135 без симптомов), Каргалинском – 369 (129 без симптомов), Кобдинском – 722 (89 без симптомов), Мартукском – 1307 (257 без симптомов), Мугалжарском районе – 1728 (764 без симптомов), Темирском – 1141 (519 без симптомов), Уилском – 398 (157 без симптомов), Хромтауском – 1508 (375 без симптомов), в Шалкарском районе – 688 (271 без симптомов).

Из 34932 случаев 0,7% (251/0) зарегистрированы как завозные случаи, 11,8% (4122/1) - контактные, 87,4% (30559/0) - местные случаи, в том числе 17,6% (5392/0) выявлены с профилактической целью.



