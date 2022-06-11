11 Июня 2022 16:37

Более 4 тыс. молодых жамбылцев работали без трудовых договоров

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ситуация с заключением трудовых договоров на предприятиях Жамбылской области меняется к лучшему. С начала года работодатели региона заключили трудовые договоры с более чем 4 тыс. молодых работников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конституцией Республики Казахстан установлено, что каждый гражданин имеет право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации. При этом не каждый работодатель стремится соблюдать все нормы закона, равно как и исправить все нарушения трудового законодательства, допускаемые на своем предприятии, а работники, особенно молодежь, часто по незнанию не спешат отстаивать свои права», - отметил руководитель управления инспекции труда – главный государственный инспектор труда акимата Жамбылской области Ернар Есиркепов.

По словам спикера, с января 2022 года 571 жамбылский работодатель заключил трудовые договоры с 4182 молодыми работниками своих предприятий.

Из них 480 молодых людей – это работники ресторанов, которые работали без трудовых договоров, 2 766 – работники сферы оказания услуг в парикмахерских, на автомойках, в клиринговых службах и так далее. И 936 человек – это молодые люди, которые занимаются сельским хозяйством, кто работает в крестьянских хозяйствах трактористами, комбайнерами, чабанами.

«Сейчас ситуация с заключением договоров максимально меняется. Работодатель обязан заключить трудовой договор с работником, прежде чем предоставить ему рабочее место. За допуск работодателем работника к работе без заключения с ним трудового договора он может быть наказан на крупную сумму», - сообщил спикер.

За то, что работодатель не заключает трудовые договоры со своими работниками, Кодекс об административных правонарушениях РК предусматривает наказание в виде различных штрафов на должностных лиц в размере до 150 МРП.

«Получается, что с начала года больше 4 тыс. молодых людей вытащили из теневой экономики, - продолжил Ернар Есиркепов. – Они заключили трудовые договоры и теперь смогут защитить свои конституционные права, получить все социальные блага. Это Государственный фонд социального страхования, фонд социального медицинского страхования, Единый накопительный пенсионный фонд».

Вопросы, касающиеся соблюдения трудового законодательства на предприятиях, в организациях и учреждениях, заключения и реализации коллективных договоров, на постоянной основе рассматриваются на заседаниях областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Население Жамбылской области составляет около 1,2 млн человек, примерно третья часть населения региона – это молодежь до 28 лет.