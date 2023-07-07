Более 4 тыс. га леса высадят в этом году в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году планируют высадить саженцы на 4 100 га. Весной уже выполнили работы на 1 643 га, высадили 7,7 млн штук сеянцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления природных ресурсов и регулирования природопользования, в прошлом году лесные учреждения высадили 6,9 млн штук саженцев березы и сосны на 1 652 га.

Данные о воспроизводстве леса заносятся в республиканскую интерактивную карту посадки леса. Любой желающий может посмотреть темпы работ.

В регионе постоянно контролируют вырубку деревьев. В том числе с помощью космического мониторинга. В этом году выявили факт незаконной вырубки шести кубометров.

«В прошлом году вырублено 547 тыс. кубометров древесины, из них населению на дрова отпущено более 370 тыс. кубометров. Плата за лесные пользования составила 366 млн тенге», - добавили в управлении.