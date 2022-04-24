Более 4 тыс. деревьев высадили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В общегородских субботниках 16 и 23 апреля приняли участие почти 123 тыс. человек, более 7 600 предприятий, организаций и учреждений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

Проведена уборка парков и скверов на общей площади более 5,4 млн квадратных метров, высажено более 4 тыс. саженцев (дуб, клен татарский, сосна, липа, береза, тополь пирамидальный, вязь). Собрано и вывезено на полигон более 1 тыс. 860 тонн отходов.

В рамках общереспубликанской экологической акции «Бірге – таза Қазақстан» Глава государства принял участие в общегородском субботнике и посадке деревьев в Ботаническом саду. В общегородском субботнике также поучаствовали председатель Сената Парламента, председатель Мажилиса Парламента, Премьер-Министр, руководитель Администрации Президента, члены Правительства, аким города Нур-Султана, дипкорпус, трудовые коллективы, коллективы ОСИ (КСК), а также эковолонтеры, члены Президентского молодежного кадрового резерва, представители общественных и молодежных организаций, активные жители города.

Мероприятие направлено на проведение работ по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города после зимнего периода.

«У нас территория по улице Мангилик Ел до улицы Туран. Люди с охотой идут на субботники. Я считаю, что субботники – это мероприятие, которое поднимает общекомандный дух. Со школы еще вспоминаю, как уборка территорий помогала отвлечься от ежедневной рутины. Здесь мы можем посмотреть на коллег вне призмы работы, сплотиться, морально отдохнуть, заняться физической деятельностью», - отметил заместитель директора департамента внутреннего администрирования Министерства национальной экономики РК Тлеубек Бельгиберзин.

Некоторые из коллективов города отмечают, что выходят на такие субботники ежегодно. К примеру, заведующий отделом в Администрации Президента Гани Тлеубеков рассказал, что администрацией с 1998 года высажено более 6 тыс. деревьев в городе.

«В этом году по традиции мы также вышли на общегородской субботник. С 1998 года участвуем в субботниках по озеленению, уборке нашего города. Вносим свою лепту, благодарны, что проводят такие субботники», - поделился Г. Тлеубеков.

По мнению представителя молодежи Адлета Колекпая, такие субботники нужно чаще проводить. Молодые люди охотно присоединяются к озеленению и очищению города.

«Активное участие коллективов города – это главный признак бережного отношения общества к нашей природе, - считает Алия Куспанова. - Настроение отличное, погода хорошая – все благоволит к тому, чтобы поработать большим дружным коллективом. Пришли вместе с детьми. Для нас это еще и хороший повод пообщаться во внерабочей обстановке. Таким образом, мы прививаем труд детям, молодежи».

Не остались в стороне и аксакалы. Пенсионер Шынболат Беркалиев является постоянным посетителем Центра активного долголетия. Он, как и все жители, пришел на субботник внести свою лепту в облагораживании столицы.

«Во всех районах город проходят субботники. Мы, представители Центра активного долголетия, пришли внести свой вклад. Призываю всех жителей держать в чистоте нашу столицу, не сорить и ухаживать за ней», - подчеркнул аксакал.