1 Июня 2022 01:43

Более 4 тыс. человек пострадали в годы репрессий в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области почтили память жертв политических репрессий, в 1920- 1941 годах в регионе жертвами репрессий стали более четырех тыс. человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нам нельзя перевернуть и забыть эту черную страницу летописи. Она навсегда останется символом испытаний, через которые прошел наш народ», - сказал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков на митинге памяти жертв политических репрессий.

Участники митинга, посвященного людям, погибшим, невинно лишенным свободы, сосланным в годы репрессий политического режима, почтили их память минутой молчания и возложили цветы к мемориалу в Павлодаре.

Во всех мечетях региона прочли поминальную молитву в память о жертвах репрессий и голода.

В акимате области напомнили, что в 2020 году для полной реабилитации жертв политических репрессий в Казахстане создали государственную комиссию по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Главная задача госкомиссии – восстановление исторической справедливости в отношении всех категорий жертв политических репрессий советского периода.

«В Павлодарской области в период с 1920 по 1941 год жертвами репрессий стали более четырех тыс. человек, большинство из которых были представителями интеллигенции. Среди них - писатель Жусипбек Аймауытов, журналист Кадыр Тайшыков, режиссер, драматург, основатель казахского национального профессионального театрального искусства, первый народный артист КазССР Жумат Шанин», - отметили в администрации региона.

Гонениям подверглись целые народы. За годы репрессий в Казахстан было сослано свыше пяти млн человек из всех уголков Советского Союза. В ходе насильственной депортации миллионы человек обрели вторую Родину на казахской земле.

Фото Валерия Бугаева.