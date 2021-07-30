Более 4 тонн рыбы изъяли у браконьеров с начала года в Мангыстауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Водителя авто задержали за незаконную ловлю рыбы в Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники отдела криминальной полиции Мангыстауской области остановили водителя Lada Priora в одном из микрорайонов Актау.

– В ходе обыска обнаружено шесть полиэтиленовых пакетов. Сотрудники вызвали оперативно-следственную группу и при понятых началось изъятие из пакетов рыбы. Всего – 52 осетра массой 215 килограммов. По данному факту ведется расследование по части 1 статьи 339 УК РК, – рассказал старший оперуполномоченный УКП Мангыстауской области Эльмурат Сариев.

Вся конфискованная рыба передана в ТОО «Казахское научно-производственное предприятие «Осетр».

За полгода в Мангыстауской области полицейские выявили 33 факта незаконного обращения с редкими и исчезающими видами растений или животных, а также использование их частей или дериватов. Это на 12 больше, чем в прошлом году за тот же период. Всего сотрудники природоохранной полиции изъяли более четырех тонн рыбы, лов которой запрещен круглогодично, в том числе лосося, занесенного в Красную книгу Казахстана.