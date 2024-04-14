Более 4 тысяч граждан осудили за домашнее насилие в Узбекистане

В Узбекистане с начала года более 4 тысяч граждан наказали за домашнее насилие, домогательства и разглашение личной информации, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным пресс-службы Верховного суда Узбекистана, за 1 квартал 2024 года за сексуальные домогательства к административной ответственности привлечены 318 человек, 97 из которых были приговорены к штрафным санкциям, а 221- к административному аресту.

По статье 59-2 КоАП к административной ответственности привлечено 4 343 человека, из них 2 344 — к штрафным санкциям, 1 999 — к административному аресту.

Под действие статьи 126-1 УК «Домашнее (бытовое) насилие» попали 134 человека, из них 51 приговорен к лишению свободы, 83 — к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

По статье 141-3 УК (разглашение сведений, унижающих честь и достоинство человека, а также отражающих аспекты жизни человека, составляющие тайну) осуждено 40 лиц, 13 из которых приговорены к лишению свободы.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в Узбекистане за сексуальное домогательство к ответственности привлекли 666 человек.