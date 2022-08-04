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Более 4% обследованных столичных школьников взяты на диспансерный учет
4 Августа 2022 17:43

Более 4% обследованных столичных школьников взяты на диспансерный учет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Айгуль Шагалтаева г. Нур-Султан сообщила о результатах медосмотров столичных школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из немаловажных аспектов является полноценность и сбалансированность питания, направленное на поддержание и сохранение здоровья подрастающего поколения. Фактически школьное меню не учитывает имеющиеся патологии у детей. При этом удельный вес школьников по результатам медосмотров 2021-2022 года выявил учащихся с заболеваниями ЖКТ – 0,4%, ожирением – 0,4%», - сказала Айгуль Шагалтаева на заседании маслихата.

Всего, отмечает спикер, по результатам проведенных медосмотров взято на диспансерный учет, в том числе и по другим нозологиям, 4,4% из всех обследованных школьников.

Ранее сообщалось, что заместитель столичного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Айгуль Шагалтаева озвучила результаты проверки поставщиков питания ряда столичных школ.


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