Более 4 млрд тенге задолжали безвизовые бизнес-иммигранты Казахстану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Андрей Лукин поднял проблемный вопрос финансовых нарушений и долгов бизнес-иммигрантов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Иностранцы регистрируют в Казахстане компании, а затем покидают нашу страну, но используют созданные фирмы для выписки фиктивных счетов-фактур, уклонения от уплаты налогов и вывода средств в теневой оборот. У бизнес-иммигрантов без виз имеется задолженность у 198 компаний на сумму более 4 млрд тенге. Более 1,5 тысячи отсутствуют по месту регистрации и порядка 2 тысяч фирм бездействуют. И это неполноценная картина», - сказал Андрей Лукин на заседании Сената в своем депзапросе.

Депутат отметил, что органы госдохов вправе предъявлять иски о ликвидации юридического лица в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер.

Одним из таких нарушений является неполучение иностранцем, создавшим юридическое лицо, визы бизнес-иммигрант. Однако меры по признанию государственной регистрации обозначенного юридического лица, по его словам, не приняты повсеместно в областях и городах республиканского значения.

Усложняет ситуацию и тот факт, что сотрудники ЦОНов продолжают регистрировать юрлица на иностранцев, даже если у них нет визы бизнес-иммигранта. Причина тому - отсутствие оснований для отказа в профильных нормативных актах.

«Сложившаяся ситуация способствует созданию иностранными гражданами сомнительных юридических лиц, которые в последующем используются в схемах вывода денежных средств в теневой оборот. В этой связи, предлагаю усилить ведомственный контроль по вопросам налогообложения и миграции бизнес-иммигрантов, провести аудиторские проверки компаний и фирм с непосредственным участием бизнес-иммигрантов по всей стране на предмет налоговых платежей и законности ведения деятельности, а также инициировать законодательные поправки по совершенствованию механизма по регулированию правоотношений с бизнес-иммигрантами», - добавил сенатор.