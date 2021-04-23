Более 4 млрд тенге составляет инвестиционный потенциал промышленных парков Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда ознакомился с ходом реализации проекта по созданию малых промышленных парков, где будет открыто более 1 тысячи рабочих мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким мегаполиса Б. Сагинтаев ознакомился с темпами строительства четырех малых промышленных парков в Индустриальной зоне Алматы. Такие компании, как ТОО «Kaz Stroy Trade», ТОО «ADS Industries», ТОО «Ala Estate», ТОО «D&J Investments & Logistic» готовят к открытию 22 тыс. кв. м производственных площадей. Здесь ожидается запуск 30 предприятий в сфере горнодобывающей, мебельной и легкой промышленности с созданием более 800 рабочих мест.

Бакытжан Сагинтаев поручил завершить качественно и в срок ведущиеся сегодня работы по подведению инженерных сетей, наружной отделке и благоустройству территории. Ввод в эксплуатацию первых трех промпарков в Индустриальной зоне планируется уже в июне текущего года. Стоимость инвестпроектов составляет более 3,2 млрд тенге.

Еще четыре малых промышленных парка общей площадью 13,4 тыс. кв. м созданы в Наурызбайском, Алатауском и Турксибском районах. В них размещено 32 предприятия, создано 230 новых рабочих мест. Объекты введены в эксплуатацию путем реконструкции ранее простаивавших производственных баз, за счет льготного финансирования от ТОО «Аlmaty Finance». В строительство вложено около 1,1 млрд тенге частных инвестиций.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев подчеркнул значимость проекта по созданию малых промышленных парков, благодаря которым предприниматели получают возможность открывать или расширять бизнес на доступных площадях. Установлена фиксированная стоимость в пределах тысячи тенге за кв. м арендной площади сроком до 5-7 лет, независимо от девальвационных рисков. Таким образом решается вопрос дефицита готовых производственных площадей в городе.

Особенностью проекта, инициированного акимом Алматы Б. Сагинтаевым и реализуемого в рамках комплексных мер поддержки МСБ по программе «Almaty Business-2025», является предоставление льготных займов инвесторам. При этом они вкладывают собственные средства в реконструкцию пустующих зданий или строительство новых помещений с подведенной инфраструктурой. Дополнением к проекту является возможность кредитования участников промышленных парков под 2% годовых от ТОО «Аlmaty Finance» и ТОО «MФО Almaty».

В целом в Алматы в рамках различных программ поддержки МСБ поставлена задача по созданию более 10 тысяч рабочих мест в сфере предпринимательства, что даст мощный импульс развитию экономики мегаполиса.