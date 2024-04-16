Более 4 млрд тенге потратят на ремонт улиц в Павлодаре

В Павлодаре в этом году планируют отремонтировать 14 городских улиц, протяженностью 27 километров. Также до конца лета должны «закатать» больше 20 километров тротуаров и благоустроить 80 дворов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Средний ремонт проведут на тех участках городских улиц, где дорожное полотно сильно изношено. В общей сложности на ремонт 14 магистральных улиц потратят 4,37 миллиарда тенге. Еще три проекта находятся в разработке, они должны пройти экспертизу.

Основную часть работ проведут после гидравлических испытаний: когда тепловики испытают городские сети на прочность и устранят повреждения. Пока работы ведутся только на трех участках.

Фото: Наталья Зинченко

Прямо сейчас спецтехника работает на центральной улице города: срезает верхний слой асфальта. На это потребуется около 4 дней. После фрезерования на данном участке дороги будет уложен новый асфальт. Также до конца лета на 28 улицах Павлодара появится 22 километра новых тротуарных дорожек.

— В областном центре работы по улучшению качества дорог ведутся в трех направлениях. Первое — ремонт магистральных улиц. Так, 14 улиц областного центра будут отремонтированы в этом году, фактически работы уже начались и до конца летнего сезона будут полностью завершены. Второе направление — асфальтирование и благоустройство внутриквартальных территорий. Планируем благоустроить минимум 80 дворов. Подрядчики уже определены. Третье направление — устройство тротуаров. У нас в городе, к сожалению, очень много мест, где тротуаров не хватает или они находятся в плохом состоянии. За два года было отремонтировано 40 километров тротуарных дорожек, в этом году отремонтируем 22 километра. Еще 40 километров останется обустроить в 2025–2026 годах. Тем самым мы создаем удобную среду для пешеходов, — рассказал аким области Асаин Байханов.

Параллельно в городе проводится текущий ремонт дорог, проездов во дворах и парковок. В последующие годы в Павлодаре планируют реализовать проект по строительству ливневки. ТЭО еще не прошло госэкспертизу.