Более 4 млрд тенге обналичила преступная группа в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде задержаны члены преступной группы при обналичивании денежных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентству по финмониторингу РК.

По сведениям Агентства РК по финансовому мониторингу ОПГ на протяжении трех лет незаконно обналичила более 4-х млрд тенге. В противоправной схеме были задействованы 6 подконтрольных фиктивных фирм. В результате преступных действий государству нанесен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 1 млрд тенге.

При обыске обнаружены и изъяты более 6 млн. тенге банковские карты (АО «Форте Банк», АО «Народный Банк Казахстана», АО «Каспий Банк», АО «РБК Банк», АО «Евразийский банк»), бухгалтерские документы и печати компаний.

В настоящее время ведется следствие по фактам создания организованной преступной группы и незаконной выписки фиктивных счетов-фактур.



