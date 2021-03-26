РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:38, 26 Март 2021 | GMT +6

    Более 4 млрд тенге обналичила преступная группа в Карагандинской области

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде задержаны члены преступной группы при обналичивании денежных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентству по финмониторингу РК.

    По сведениям Агентства РК по финансовому мониторингу ОПГ на протяжении трех лет незаконно обналичила более 4-х млрд тенге. В противоправной схеме были задействованы 6 подконтрольных фиктивных фирм. В результате преступных действий государству нанесен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 1 млрд тенге.

    При обыске обнаружены и изъяты более 6 млн. тенге банковские карты (АО «Форте Банк», АО «Народный Банк Казахстана», АО «Каспий Банк», АО «РБК Банк», АО «Евразийский банк»), бухгалтерские документы и печати компаний.

    В настоящее время ведется следствие по фактам создания организованной преступной группы и незаконной выписки фиктивных счетов-фактур.




    Теги:
    МВД РК Закон и право Карагандинская область Видео Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!