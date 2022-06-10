10 Июня 2022 22:24

Более $4 млрд перевели на родину узбекистанцы за пять месяцев

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Объем денежных переводов в Узбекистан за пять месяцев 2022 года увеличился на 61 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Центральный банк Узбекистана.

По данным финрегулятора, за пять месяцев в страну поступили трансграничные переводы на сумму 4,19 млрд долларов, что на 1,58 млрд долларов (61 %) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Показатели валютно-обменных операций также резко возросли. В январе-мае 2022 года банки приобрели у населения валюты на 4,32 млрд долларов, что на 1,6 млрд долларов или на 59 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в мае объем покупок составил 1,05 млрд долларов.

При этом банки реализовали населению 2,8 млрд долларов. Это на 1,7 млрд долларов или 70 % больше прошлогоднего показателя.