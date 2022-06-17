17 Июня 2022 11:30

Более 4 млн тонн бензина реализовали заправочные станции в Казахстане за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году в Казахстане насчитывалось почти 6,4 тыс. автозаправочных (АЗС), автогазозаправочных (ГАЗС) и автогазонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), что на 1,5% больше, чем в 2020 году. Из них в сельской местности располагалось 2,1 тыс. АЗС, ГАЗС и АГНКС, рост за год на 1,2%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

Среди регионов РК наибольшее количество станций расположено в Туркестанской (701 ед.), Алматинской (509 ед.) и Карагандинской (496 ед.) областях, а наименьшее — в Атырауской (171 ед.), Северо-Казахстанской (216 ед.) и Западно-Казахстанской (224 ед.) областях.

При этом 3,9 тыс. станций — АЗС, здесь количество сократилось на 1,6% за год. Еще 2,5 тыс. станций — ГАЗС, рост на 6,4% за год, и 18 станций (против 16 годом ранее) — АГНКС.

Объем розничной торговли нефтепродуктами на АЗС, ГАЗС и АГНКС увеличился сразу на 26,4% и составил за 2021 год 1,4 трлн тг.. Годом ранее был отмечен спад на 1,5%.

Почти треть всего объема розничной торговли пришлась лишь на три региона: Алматы (168,4 млрд тг.), Алматинскую область (167,2 млрд тг.) и Нур-Султан (111,4 млрд тг.).

Наименьшие объемы торговли нефтепродуктами на АЗС, ГАЗС и АГНКС пришлись на Северо-Казахстанскую (32 млрд тг.), Мангистаускую (39,5 млрд тг.) и Кызылординскую (45,9 млрд тг.) области.

Наибольший объем розничной торговли нефтепродуктами на АЗС, ГАЗС и АГНКС в стоимостном выражении пришелся на бензин — 876,9 млрд тг., рост за год на 24,5%. Среди бензинов самым востребованным оказался АИ-92, здесь объем продаж составил 703 млрд тг., на 21,3% больше по сравнению с 2020 годом. Для АИ-95/96 показатель составил 165 млрд тг., годовой рост на 39,5%, для АИ-98 — 8,9 млрд тг., рост на 42,4%.

Далее по популярности идет дизельное топливо с объемом продаж 441,1 млрд тг., на 27% больше, чем в 2020 году. По видам дизельного топлива на летнее пришлось 386,9 млрд тг. (плюс 22,6% за год), а на зимнее — 54,2 млрд тг. (плюс 70,1% за год).

Значительные объемы продаж в стоимостном выражении также пришлись на сжиженные пропан и бутан — 103,7 млрд тг. (плюс 42,3% за год).

На компримированный природный газ пришлось лишь 101,3 млн тг. (плюс 82,4% за год).

В натуральном выражении продажи бензина составили более 4,3 млн тонн, на 11,2% больше по сравнению с 2020 годом. Из них на АИ-92 пришлось 3,6 млн тонн (плюс 9,1%) за год, на АИ-95/96 — 738,4 тыс. тонн (плюс 21,6% за год), на АИ-98 — 37,6 тыс. тонн (плюс 25,7% за год).

Продажи дизельного топлива в свою очередь составили почти 2 млн тонн, плюс 16,4% за год. Из них летнее топливо составило 1,8 млн тонн (плюс 13,2% за год), зимнее — 198,4 тыс. тонн (плюс 55,8% за год).

За год в РК бензин подорожал на 5%, а дизельное топливо — сразу на 42%.

Продажи сжиженных пропана и бутана составили в натуральном выражении 906,7 тыс. тонн (плюс 13,4% за год), компримированного природного газа — 1,5 млн куб. м (плюс 66,6%).