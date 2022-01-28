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Более 4 млн тенге возвращено потребителям в Мангистауской области

28 Января 2022 01:30
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Более 4 млн тенге возвращено потребителям в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Департаментом по защите прав потребителей Мангистауской области за 2021 год возвращено покупателям 4 322 244 тенге. Об этом сообщил руководитель департамента Рауан Мухаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По его словам, в 2021 году в департамент по защите прав потребителей поступило 708 обращений от жителей. Из них удовлетворены 104, разъяснительные работы проведены по 548.

«Из них письменных обращений - 91, через Телеграм-бот – 10, на личном приеме – 119, по единой информационной системе – 401 и по горячей линии - 87. Чаще всего поступают жалобы на приобретение некачественных товаров в розничной торговле; невозможность обмена и возврата товаров; некачественное оказание бытовых услуг, включая изготовление и ремонт мебели; отказ в возврате денег в сфере транспортных услуг, в том числе при возврате билетов. Основным правонарушением является нереагирование предпринимателей на письменные жалобы потребителей», - сказал Рауан Мухаев.

В целом, департамент впервые в 2021 году провел проверку в отношении субъектов крупного предпринимательства.

Потребители приобрели неисправные товары, обращения по которым не рассматривались. Департамент, в свою очередь, в целях восстановления нарушенных прав и в соответствии с Кодексом РК «Об административных правонарушениях» назначил проверку. По результатам проверки вынесено постановление о наложении административного взыскания в виде предупреждения за нарушение законодательства РК «О защите прав потребителей». Требования граждан удовлетворены в полном объеме. В результате проверки средства за товар были возвращены. Некоторые субъекты предпринимательства заплатили административный штраф.

Кроме того, на основании проведенного анализа обращений департаментом выявлены основные причины нарушений прав потребителей, к которым относятся:

- низкая правовая грамотность населения;

- незнание и несоблюдение субъектами предпринимательства Закона РК «О защите прав потребителей»;

- мораторий на проведение проверок субъектов малого и микропредпринимательства.


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#Экономика   #Мангистауская область  
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Автор:

Аружан Саптарова

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