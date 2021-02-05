Более 4 млн тенге составили штрафы за нарушения карантина в Карагандинской области с начала года

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Как и где нарушается режим карантина в Карагандинской области рассказал руководитель Центра оперативного реагирования региона Кайрат Шорманбаев во время брифинга в прямом эфире, передает корреспондент МИА «Казинформ»

На брифинге в прямом эфире руководитель Центра оперативного реагирования Карагандинской области Кайрат Шорманбаев рассказал о том, в каких заведениях был нарушен карантин. Также спикер назвал наиболее частые нарушения, такие как не соблюдение социальной дистанции, масочного режима и ограничения рабочего времени заведений.

По его словам, в области работают 214 мониторинговых групп, которые проверяют объекты на соблюдение карантинных ограничений – только по пяти видам нарушений. Это несоблюдение ограничения работы по времени, проведение семейных, памятных мероприятий – банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и иных событий с массовым скоплением людей, нарушение социальной дистанции, масочного режима, превышение лимита численности посетителей.

«С начала этого года проверкой групп охвачено 10 978 объектов, выявлено 429 нарушений, а сумма штрафов уже превысила 4 миллиона тенге. За прошедшую неделю в Карагандинской области выявили 6 объектов, которые нарушили режим работы в карантин: в заведениях на момент проверки находилось 247 посетителей, и все они будут привлечены к административной ответственности», - сообщил Кайрат Шорманбаев.

Жителям региона, которые будут находиться на объектах с запрещенным в карантин видом деятельности, а также в заведениях общепита после 22.00, будут оштрафованы на 30 МРП. В список таких мест входят банкетные залы, бильярдные, караоке, боулинг-центры, батуты, компьютерные, игровые и ночные клубы, букмекерские конторы.

«Посещение таких объектов – потенциальный риск заражения. Если несовершеннолетние лица будут находиться в названных заведениях, штраф наложат на родителей», - напомнил спикер.

О нарушениях карантинных требований, добавил спикер, неравнодушные жители могут сообщить в Единый координационный центр «Senim 109». Поступающая туда информация проверяется, при ее подтверждении примут соответствующие меры.



