Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правоохранительные органы

Более 4 млн нарушений ПДД пресекают ежегодно в Казахстане

Автор:  
Акбота Кузекбай
4 Октября 2022, 14:07
Более 4 млн нарушений ПДД пресекают ежегодно в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По данным Министерства внутренних дел, ежегодно в Казахстане полиция пресекает более 4 млн нарушений Правил дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня функционирует 17 041 автоматическая камера фиксации нарушений ПДД. Они доказали свою эффективность в повышении водительской дисциплины. Ими фиксируются 50% всех нарушений ПДД, а в Астане и Шымкенте этот показатель составляет порядка 70%. Однако в масштабах страны их количества крайне недостаточно», - сказал министр внутренних дел Марат Ахметжанов на заседании Правительства.

Он добавил, что в Северо-Казахстанской области имеется всего 43 камеры фиксации. Не превышают 100 единиц они в Павлодарской, Кызылординской, Мангистауской, Акмолинской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях.

Всего же ежегодно полиция пресекает более 4 млн нарушений ПДД.

«Особую опасность представляют злостные нарушители, которые неоднократно, умышленно нарушают ПДД. Так, более 70 тысяч водителей нарушили ПДД от 6 до 150 раз. Именно они несут угрозу для других участников дорожного движения, - сообщил глава ведомства.

Сейчас МВД в 6 городах - Астане, Алматы, Шымкенте, Усть-Каменогорске, Атырау и Туркестане - используется программа «Қорғау». Она позволяет выявлять автомобили с подложными номерами, без страховки, находящиеся в розыске либо систематически нарушающие ПДД и не оплачивающие штрафы.

«Раньше для этого требовалось останавливать все автомашины и проверять документы. Сейчас система, анализируя данные уличных камер, сама отправит сообщение на планшет ближайшего полицейского, что рядом находится «опасный» водитель. Таким образом, полиция моментально реагирует на грубое нарушение ПДД», - подчеркнул М. Ахметжанов.

Глава ведомства также добавил, что с ее помощью уже выявлено 604 факта использования подложных номеров. Установлено 1 600 водителей, лишенных водительских прав. Изъято 2 400 госномеров, на штрафстоянку водворено 8 000 автомашин. Министр предложил акимам регионов ускорить внедрение необходимых систем во всех крупных населенных пунктах, так как это позволит повысить культуру дорожного движения и обеспечить принцип неотвратимости наказания.


Борьба с преступностью   Безопасность   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной