Более 4 млн казахстанцев повысили пенсии на 10% за время ЧП
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 4 млн казахстанцев повысили пенсии на 10% за время ЧП. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Надо отметить, что одновременно органы социальной защиты произвели автоматический перерасчет пенсий и пособий более 4 млн. получателей с повышением на 10% в годовом выражении. Государственные услуги по оказанию адресной социальной помощи более 100 тысячам семей, переосвидетельствованию группы инвалидности более 40 тысячам человек осуществлены в проактивном формате без обращения заявителей», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.
Он констатировал, что координация деятельности государственных органов в период ЧП осуществлялась Государственной комиссией по обеспечению режима ЧП.
«В целях сохранения социального благополучия граждан госкомиссией проведена работа по оказанию социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной ситуации. В результате более 4,5 млн. человек получили государственную поддержку в связи с потерей дохода в размере минимальной заработной платы. Во всех регионах сформированы стабилизационные фонды, обеспечены бесперебойные поставки продовольствия, введены предельные цены на социально - значимые продукты», - напомнил Премьер.
По его словам, порядка 1 млн человек из числа социально-уязвимых групп получили помощь в виде продуктово-бытовых наборов первой необходимости.
«При этом, контингент нуждающихся определен через информационные системы органов социальной защиты. На период ЧП снижены тарифы на коммунальные услуги в среднем на 7%. Наиболее уязвимым слоям населения оказывалась помощь в размере 15 тысяч тенге на оплату коммунальных услуг», - перечислил глава Правительства.
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