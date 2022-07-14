14 Июля 2022 11:04

Более 4 млн казахстанцев коснулась индексация соцвыплат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О результатах проводимой работы по повышению доходов населения доложил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По Вашему поручению с начала года повышен уровень минимальной заработной платы до 60 тыс. тенге. это положительно отразилось на доходах одного из 7 млн наемных работников. Дважды проиндексированы социальные выплаты, это коснулось 4,1 млн человек, из которых 2,2 млн - пенсионеры», - сказал Алихан Смаилов на расширенном заседании Правительства с участием Главы государства.

По его словам, проводится поэтапное повышение зарплат 1,2 млн гражданских служащих.

«В образовании, социальной сфере рост зарплат составил 25%, в здравоохранении от 20% до 30%. Также проведена работа по повышению зарплат для 1,5 млн работников частного и квазигоссектора. В результате за 5 мес. текущего года денежные доходы населения выросли в реальном выражении к аналогичному периоду прошлого года на 3%», - добавил Премьер.

