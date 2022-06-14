14 Июня 2022 09:29

Более 4 млн 707 тыс. человек ревакцинированы против КВИ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан опубликовало данные по количеству вакцинированных от коронавируса граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

По состоянию на 14 июня, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 млн 515 тыс. 66 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 млн 293 тыс. 246 человек. Ревакцинированы – 4 млн 707 тыс. 44 человека.

Вакциной «Pfizer» провакцинировано: первым компонентом – 1 млн 207 тыс. 386 человек, вторым компонентом – 1 млн 89 тыс. 467 человек.

Из них первой дозой: подростки – 862 601, беременные женщины – 40 853, кормящие женщины – 144 195. Второй дозой: подростки – 820 628, беременные женщины – 36 763, кормящие женщины – 133 364.

Как ранее сообщалось, лечение от коронавируса получают 153 казахстанца.