Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Более 4 млн 700 тыс. человек в Казахстане ревакцинированы против COVID-19
13 Июня 2022 09:29

Более 4 млн 700 тыс. человек в Казахстане ревакцинированы против COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан опубликовало данные по количеству вакцинированных от коронавируса граждан в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

По состоянию на 13 июня, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 млн 514 тыс. 841 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 млн 292 тыс. 996 человек. Ревакцинированы – 4 млн 703 тыс. 221 человек.

Как ранее сообщалось, лечение от коронавируса получают 157 казахстанцев.
Читайте также
Лечение от коронавируса получают 157 казахстанцев
Жители Талгара выбрали нового акима
Работы по расширению дорог до восьми полос начаты в Актобе
Субвариант «омикрон»-штамма выявили в России
Более 40 аптек открылось в Костанайской области за три месяца
Топ-10 интересных мест для отдыха в Кыргызстане
Новорожденного уронили на пол в Атырау - врачи рассказали о его состоянии
Перешли от слов к действию – застройщик столичного ЖК выселяет жильцов

Лента новостей

Архив