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13 Июня 2022 09:29
Более 4 млн 700 тыс. человек в Казахстане ревакцинированы против COVID-19
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан опубликовало данные по количеству вакцинированных от коронавируса граждан в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.
По состоянию на 13 июня, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 млн 514 тыс. 841 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 млн 292 тыс. 996 человек. Ревакцинированы – 4 млн 703 тыс. 221 человек.Как ранее сообщалось, лечение от коронавируса получают 157 казахстанцев.
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