Более 4,8 тысячи грузовых вагонов прошли капитальный ремонт - КТЖ
Объемы ремонта вагонов по плану капитальных вложений составили 117%, то есть на 34 вагона больше по сравнению с предыдущим годом. В 2021 году капитально отремонтировано на 9% больше вагонов, чем в 2020 году.
Всего парк вагонов АО «Казтемiртранс» на август текущего года составил свыше 42 тыс. Средний износ парка вагонов составляет более 54%.
Для обеспечения грузоотправителей исправным подвижным составом в этом году парк грузовых вагонов пополняется за счет приобретения в лизинг полувагонов. На конец августа уже приобретено 850 полувагонов. В сентябре текущего года будет поставлено еще 150 вагонов.
С января 2020 года плановые виды ремонта грузовых вагонов АО «Қазтеміртранс», согласно заключенному договору, проводятся сервисной компанией. Несмотря на то, что ремонт вагонов для компании - непрофильная деятельность, осуществляется строгий анализ и контроль данной сферы.