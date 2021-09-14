Более 4,8 тысячи грузовых вагонов прошли капитальный ремонт - КТЖ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За первое полугодие 2021 года плановые виды ремонта прошли свыше 4,8 тыс. вагонов АО «Қазтеміртранс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Объемы ремонта вагонов по плану капитальных вложений составили 117%, то есть на 34 вагона больше по сравнению с предыдущим годом. В 2021 году капитально отремонтировано на 9% больше вагонов, чем в 2020 году.

Всего парк вагонов АО «Казтемiртранс» на август текущего года составил свыше 42 тыс. Средний износ парка вагонов составляет более 54%.

Для обеспечения грузоотправителей исправным подвижным составом в этом году парк грузовых вагонов пополняется за счет приобретения в лизинг полувагонов. На конец августа уже приобретено 850 полувагонов. В сентябре текущего года будет поставлено еще 150 вагонов.

С января 2020 года плановые виды ремонта грузовых вагонов АО «Қазтеміртранс», согласно заключенному договору, проводятся сервисной компанией. Несмотря на то, что ремонт вагонов для компании - непрофильная деятельность, осуществляется строгий анализ и контроль данной сферы.