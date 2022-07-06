13:47
6 Июля 2022 10:41
Более 4,8 млн казахстанцев ревакцинировались против КВИ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлены данные по количеству вакцинированных граждан против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
По состоянию на 6 июля, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 528 076 человек, вторым компонентом привились 9 312 498 человек. Ревакцинировались 4 831 113 человек. Ниже представлены данные по вакцинации в разрезе регионов.
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