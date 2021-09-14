13:08, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6
Более 4,7 тысяч объектов Костанайской области участвуют в Ashyq
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня в Костанайской области более 4 тысяч объектов бизнеса принимают участие в проекте Ashyq, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В настоящее время для участия в проекте Ashyq подано 4819 заявок, из них QR-коды получили 4719. По сравнению с 1 августом, количество объектов, которые участвуют в проекте, увеличилось на 1978, или на 41%. В целом по проекту проводится активная работа», - сообщил в ходе онлайн-брифинга в СЦК заместитель акима Костанайской области Ерлан Спанов.
Также он отметил, что с целью соблюдения карантинных мер продолжается работа мобильных групп. С 1 августа проведено более 2 тысяч рейдов. При этом выявлено 206 нарушений.
Ранее сообщалось, что более 53% населения области вакцинировались от коронавируса.