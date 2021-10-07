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    10:35, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более 4,7 млрд тенге долгов по зарплате выплачено в Казахстане с начала года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года госинспекторами труда защищены права более 20,1 тыс. работников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    По состоянию на 1 октября текущего года государственными инспекторами труда в 772 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 21,5 тыс. работников на сумму более 4 млрд 880 млн тенге.

    Руководителям данных предприятий было выдано 918 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 105,1 млн тенге.

    В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 20,1 тыс. работников. Им выплачено 4 млрд 718 млн тенге.


    Теги:
    Минтруда РК Закон и право Общество
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