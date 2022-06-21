Более 4,7 млн человек покинули дома из-за наводнения в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ – В результате наводнений в индийском штате Ассам погибли по меньшей мере 45 человек и более 4,7 млн были вынуждены покинуть свои дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Беспрецедентные ливни затопили деревни, уничтожили урожай и разрушили дома в 32 из 35 округов штата.

В Ассаме правительство открыло 1425 лагерей помощи для эвакуированных лиц, которые находятся в плачевном состоянии. Работа властей осложняется исключительно интенсивностью стихийного бедствия.

Это уже второй случай в этом году, когда Ассам сталкивается с такими сильными наводнениями – в мае погибли по меньшей мере 39 человек. По данным синоптиков, в июне в штате уже зафиксировано количество осадков на 109% выше среднего уровня. Одна из крупнейших рек Индии Брахмапутра во многих местах течет выше опасной отметки.

Проливные дожди также обрушились на соседний штат Мегхалая, где за последнюю неделю погибли 18 человек.