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Более 4,5 тысяч рабочих мест создано в Жанаозене за год

Автор:  
Аружан Саптарова
11 Марта 2022, 09:50
Более 4,5 тысяч рабочих мест создано в Жанаозене за год

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Более 4,5 тысяч рабочих мест создано в Жанаозене за последний год. Об этом сообщил аким города Жанаозена Максат Ибагаров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Из 4565 рабочих мест 342 созданы в сфере промышленности, 79 – в образовании, 49 - в строительстве. 64 человека заняты в сфере транспорта и складирования, оптовой и розничной торговлей, а также ремонтом авто и мотоциклов занялись 79 жанаозенцев и т.д.

По словам акима, в городе в 2021 году насчитывалось 1812 безработных, в том числе 750 молодых людей. Это 42 процента от общего числа.

«В целях обеспечения постоянной занятости в соответствии с аутстаффингом, согласованным с акиматом области, трудоустроены 1 708 безработных. Из них в акционерное общество «Озенмунайгаз» 435 человек, в аутстаффинг – 460, в государственное коммунальное предприятие «Озенвест» - 813 человек. С марта 2021 года успешно реализуется проект «Я работаю», - рассказал Максат Ибагаров.

Напомним, более четырех тысяч новых рабочих мест создано в Мангистауской области.

Занятость   Мангистауская область   Регионы Казахстана   Общество  
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