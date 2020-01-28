Более 4,5 тысяч коек дополнительно приготовил Минздрав на случай массовых заболеваний ОРВИ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о готовности больниц на случай массового распространения инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На случай, если будет массовое распространение дополнительно развернуты более 4,5 тыс. коек. Это помимо тех инфекционных коек, которые у нас имеются», - сказал Елжан Биртанов на пресс-конференции в Правительстве.
По его словам, уже проведены учения среди медицинского персонала.
«Из резерва Правительства мы заказываем дополнительное финансирование на случай увеличения количества пациентов или лиц с подозрением на инфекцию. Будет дополнительно закупаться, принимаемые в таких случаях средства индивидуальной защиты, дезинфекционные средства и медицинские приборы», - отметил министр.
«Для оказания медпомощи все необходимые ресурсы есть, дополнительные запасы лекарств, изделий медицинского назначения у нас сформированы», - добавил Е. Биртанов.
- Коронавирус из Китая: по каким требованиям страны могут закрыть границы
- МИД РК отправило ноту Китаю по эвакуации своих граждан
- До 1 июля приостановлены правила въезда и выезда для граждан КНР, следующих транзитом
- Четверо прибывших из Китая госпитализированы в РК с подозрением на ОРВИ
- МИД РК: На территории Китая находятся 1300 граждан Казахстана
- Оперативный штаб по недопущению распространения коронавируса создан в ВКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана