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Более 4,5 тысяч коек дополнительно приготовил Минздрав на случай массовых заболеваний ОРВИ

28 Января 2020 12:02
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Более 4,5 тысяч коек дополнительно приготовил Минздрав на случай массовых заболеваний ОРВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о готовности больниц на случай массового распространения инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На случай, если будет массовое распространение дополнительно развернуты более 4,5 тыс. коек. Это помимо тех инфекционных коек, которые у нас имеются», - сказал Елжан Биртанов на пресс-конференции в Правительстве.

По его словам, уже проведены учения среди медицинского персонала.

«Из резерва Правительства мы заказываем дополнительное финансирование на случай увеличения количества пациентов или лиц с подозрением на инфекцию. Будет дополнительно закупаться, принимаемые в таких случаях средства индивидуальной защиты, дезинфекционные средства и медицинские приборы», - отметил министр.

«Для оказания медпомощи все необходимые ресурсы есть, дополнительные запасы лекарств, изделий медицинского назначения у нас сформированы», - добавил Е. Биртанов.


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Ключевые слова: Минздрав РК, Здравоохранение, Пневмония в Китае,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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