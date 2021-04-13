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    14:13, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    Более 4,5 тысяч человек вакцинировались за день в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице свыше 4 500 человек получили вакцину против коронавирусной инфекции в первый день массовой вакцинации населения. По данным управления общественного здравоохранения эти показатели следуют из вакцинации в организациях ПМСП и организованных прививочных пунктов в ТРЦ «Mega Silk Way», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата г.Нур-Султана.

    Как отметили в ведомстве, вакцинацию получили люди в возрасте от 20 и до 90 лет. Напомним, что Постановлением главного государственного санитарного врач РК отменена верхняя возрастная граница для получения вакцины.

    «Мы одни из первых подвергаемся заболеванию. В прошлом году было очень страшно. Я еще хочу воспитывать своих внуков, поэтому я не задумывался прививаться или нет. Когда узнал, что нам тоже можно получить вакцину, обрадовался и пришел в поликлинику. Хочу прожить здоровым», - делится мнением 72-летний житель города Кайыргелди Жуманов.

    Медицинские работники тоже отмечают положительную тенденцию в получении вакцинации граждан.

    «Мы видим, что много желающих получить прививку. Нас это радует. Если честно, поначалу мы думали, как же все будут проходить. Думали, что у людей будет негодование по поводу прививки от КВИ, но нет. Многие говорят, что читали новости, видели только положительные отзывы и не замечали сильных побочных эффектов. Многие поняли, что опасности для здоровья от вакцины никакой нет, а только польза и профилактика», - говорит старшая медсестра Городской поликлиники №2.

    Напомним, что 12 апреля в столице стартовала массовая вакцинация всех желающих привиться против коронавирусной инфекции. В планах охватить более 640 тысяч горожан, или 60% населения, согласно возрастным ограничениям и медицинским показателям. Проходит вакцинация в организациях ПМСП города (списки организаций указаны на сайте УОЗ города) и в ТРЦ «Mega Silk Way».

    По поручению акима столицы Алтая Кульгинова количество прививочных пунктов увеличено с 36 до 100. График работы продлен с 8:00 до 00:00 часов.

    По состоянию на сегодня в столице против коронавирусной инфекции прививки получили около 34 тысяч человек.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана
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