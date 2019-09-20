Более 4,5 тысяч человек подали заявки в Президентский кадровый резерв

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 4,5 тысяч казахстанцев подали заявки в Президентский молодежный кадровый резерв, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сентябре в Агентстве РК по делам государственной службы стартовал прием заявок на участие в отборе в Президентский молодежный кадровый резерв. Для приема документов участников запущена автоматизированная онлайн-платформа сбора документов pkrezerv.kz. Прием документов продлится до 30 сентября. Среди основных требований, предъявляемых к участникам отбора в Президентский молодежный кадровый резерв – гражданство Республики Казахстан, возраст до 35 лет, высшее образование и общий стаж работы не менее 5 лет», - рассказал руководитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы по городу Нур-Султану Жандос Сарсенов в ходе собрания со столичной молодежью.

Отметим, что к участию в конкурсе допускаются также граждане Республики Казахстан, находящиеся за ее пределами, которые наравне с остальными смогут пройти отбор посредством онлайн-платформы.

Для обеспечения прозрачности будет доступна информация об участниках отбора, где казахстанцы смогут видеть, кто подал заявки на участие с последующей публикацией после каждого этапа списка прошедших в следующий этап.

«На сегодняшний день уже более 4,5 тысяч зарегистрировалось на данном ресурсе, из них 685 кандидатов подали полный пакет документов», - отметил Жандос Сарсенов.

«Все граждане, соответствующие требованиям, за исключением политических государственных служащих, назначаемых Президентом, могут участвовать в отборе в Резерв. Вместе с тем, кандидаты пройдут проверку на соответствие условиям поступления на государственную службу. Отбор состоит из нескольких простых последовательных этапов и направлен на оценку теоретических знаний кандидатов, лидерских качеств, стратегического видения, мотивации и ценностей кандидатов», - напомнил руководитель Департамента.



