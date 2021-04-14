Более 4,5 тыс человек привито в первый день вакцинации населения в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице свыше 4 500 человек получили вакцину против коронавирусной инфекции в первый день массовой вакцинации населения. По данным Управления общественного здравоохранения эти показатели следуют из вакцинации в организациях ПМСП и организованных прививочных пунктов в ТРЦ «Mega Silk Way», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Как отметили в ведомстве, вакцинацию получили люди в возрасте от 20 и до 90 лет. Напомним, что Постановлением главного государственного санитарного врач РК отменена верхняя возрастная граница для получения вакцины.

«Мы одни из первых подвергаемся заболеванию. В прошлом году было очень страшно. Я еще хочу воспитывать своих внуков, поэтому я не задумывался прививаться или нет. Когда узнал, что нам тоже можно получить вакцину, обрадовался и пришел в поликлинику. Хочу прожить здоровым», - делиться мнением 72-летний житель города Кайыргелди Жуманов.

Медицинские работники тоже отмечают положительную тенденцию в получении вакцинации граждан.

«Мы видим, что много желающих получить прививку. Нас это радует. Если честно, поначалу мы думали, как же все будут проходить. Думали, что у людей будет негодование по поводу прививки от КВИ, но нет. Многие говорят, что читали новости, видели только положительные отзывы и не замечали сильных побочных эффектов. Многие поняли, что опасности для здоровья от вакцины никакой нет, а только польза и профилактика», - говорит старшая медсестра Городской поликлиники №2.

Напомним, что 12 апреля в столице стартовала массовая вакцинация всех желающих привиться против коронавирусной инфекции. В планах охватить более 640 тысяч горожан или 60% населения - согласно возрастным ограничениям и медицинским показателям. Проходит вакцинация в организациях ПМСП города (списки организаций указаны на сайте УОЗ города) и в ТРЦ «Mega Silk Way».

По поручению акима столицы Алтая Кульгинова количество прививочных пунктов увеличено с 36 до 100. График работы продлен с 8:00 до 00:00 часов.

По состоянию на сегодня в столице против коронавирусной инфекции прививки получили около 34 тысяч человек.