Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Более 4,5 млн тенге отдал астанчанин за несуществующее авто

13 Января 2023, 15:42
Более 4,5 млн тенге отдал астанчанин за несуществующее авто

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 4,6 млн тенге отдал астанчанин за несуществующее авто, разыгрываемое в конкурсе. С заявлением об интернет-мошенничестве в полицию обратились жители столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе расследования сотрудниками отдела криминальной полиции Сарыаркинского района были установлены два злоумышленника в возрасте 23-х и 24-х лет.

Получив доступ к клиентской базе интернет-магазина, молодые люди, представившись сотрудниками, обзвонили клиентов и сообщили им о выигрыше авто. Но чтобы получить его необходимо внести определенную сумму в качестве взноса. Потерпевшие отправляли денежные средства в размере от 700 тысяч тенге до более 4 млн тенге. Но на самом деле участников акции ждал неприятный сюрприз: никакого розыгрыша авто не было.

Одной из их жертв стал житель столицы, который отправил 4 млн 650 тысяч тенге. Мошенники подозреваются по 14 фактам совершения интернет-мошенничеств. «Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания департамента полиции города Астаны. Проводится расследование по статье 190 УК РК. Также устанавливается их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы», – сказал начальник управления криминальной полиции Дастан Калиев.


Новости по теме
Полицейские задержали подозреваемых в краже труб на сумму 11 млн тенге в Жезказгане
Из сломавшегося авто спасли иностранцев акмолинские полицейские
Незаконную продажу боеприпасов пресекли в Туркестане
Теги:
Читайте также
Теплоэлектроцентрали модернизируют в Астане
«Барыс» проиграл «Нефтехимику» в Астане
Полицейские задержали подозреваемых в краже труб на сумму 11 млн тенге в Жезказгане
Ликвидирована точка по продаже наркотиков в одной из городских квартир в Талдыкоргане – МВД
Водитель из Астаны арестован за неповиновение полицейским на закрытой трассе
Около 800 застрявших авто сопроводили полицейские до столицы и Павлодарской области
Жителей Астаны предупредили об опасности схода наледи и снега с крыш
«Барыс» сыграет с одним из прямых конкурентов за попадание в плей-офф КХЛ
Новости партнеров
Популярное
1 Кайрат Тастекеев станет сенатором от Абайской области: предварительные итоги ЦИК
2 Выборы депутатов Сената Парламента стартуют в Казахстане
3 Шакарым Буктугутов станет сенатором от Восточно-Казахстанской области: предварительные итоги ЦИК
4 Подведены предварительные итоги выборов депутатов Сената Парламента
5 Жанна Асанова станет сенатором от Алматы: предварительные итоги ЦИК

Лента новостей