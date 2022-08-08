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Более 4,5 млн пассажиров перевезли авиакомпании РК в первом полугодии 2022 года
8 Августа 2022 16:28

Более 4,5 млн пассажиров перевезли авиакомпании РК в первом полугодии 2022 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пассажирооборот по итогам шести месяцев продолжает демонстрировать рост. Количество перевезенных казахстанскими авиакомпаниями пассажиров увеличилось на 7 % – до 4,6 млн человек (в первом полугодии 2021 года – 4,3 млн чел.). Рост по отношению к показателю аналогичного периода 2020 года составил 119 % (2,1 млн пассажиров), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

На международных линиях казахстанские авиакомпании в первом полугодии перевезли 1,2 млн человек, что на 60 % больше аналогичного периода 2021 года (0,7 млн). Соответственно, на внутренних линиях перевезено 3,4 млн пассажиров (за шесть месяцев 2021 года – 3,6 млн).

Количество обслуженных пассажиров в аэропортах за аналогичный период увеличилось на 10 % – до 8,9 млн человек (за шесть месяцев 2021 года – 8,1 млн).

В настоящее время внутренние авиарейсы выполняются пятью отечественными авиакомпаниями по 57 маршрутам с частотой 687 рейсов в неделю.

Международные полеты выполняются в 28 стран по 115 маршрутам с частотой 518 рейсов в неделю (Турция, ОАЭ, Узбекистан, Грузия, Таджикистан, РФ, Кыргызстан, Беларусь, Германия, Египет, Южная Корея, Нидерланды, Польша, Армения, Великобритания, Мальдивы, Таиланд, Азербайджан, Катар, Кувейт, Монголия, Индия, Иран, Чехия, Греция, Италия, Китай и Саудовская Аравия (с сентября 2022 года).


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