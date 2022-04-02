Более 4,5 млн кубометров снега вывезено из Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане усиленно ведутся противопаводковые мероприятия. Количество паводковоопасных участков в городе в сравнении с прошлыми годами уменьшилось до 25. В постоянную готовность приведены органы гражданской защиты, коммунальные службы. Утвержден комплексный план мероприятий по пропуску паводковых вод, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

На особый контроль взята своевременная уборка снега, при этом особое внимание уделено уборке снега на 25 паводковоопасных участках и жилых массивах в целях недопущения подтопления частных жилых домов вследствие таяния снега.

На сегодняшний день с территории города вывезено более 4,5 млн м³ снега, что больше чем за аналогичный период прошлого года. При этом по данным РГП «Казгидромет» фактический объем выпавших осадков в текущем зимнем периоде составляет 157,1 мм при норме в 99 мм.

«Также на постоянной основе ведется работа по очистке сетей ливневой канализации. Всего с начала 2022 года промыто 3940 м коллекторов, пропарено более 2100 труб, очищено почти 38 тысяч погонных метров арычно-лотковой сети, очищены смотровые и дождеприемные колодцы и др. Ведутся работы по обследованию дамб, мостов и русел рек Есиль, Акбулак и Сарыбулак, готовности гидротехнических сооружений, проведению берегоукрепительных работ и др.», - сказал заместитель акима столицы Нурлан Нуркенов.

Фото: gov.kz



