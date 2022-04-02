Более 4,5 млн кубометров снега вывезено из Нур-Султана
На особый контроль взята своевременная уборка снега, при этом особое внимание уделено уборке снега на 25 паводковоопасных участках и жилых массивах в целях недопущения подтопления частных жилых домов вследствие таяния снега.
На сегодняшний день с территории города вывезено более 4,5 млн м³ снега, что больше чем за аналогичный период прошлого года. При этом по данным РГП «Казгидромет» фактический объем выпавших осадков в текущем зимнем периоде составляет 157,1 мм при норме в 99 мм.
«Также на постоянной основе ведется работа по очистке сетей ливневой канализации. Всего с начала 2022 года промыто 3940 м коллекторов, пропарено более 2100 труб, очищено почти 38 тысяч погонных метров арычно-лотковой сети, очищены смотровые и дождеприемные колодцы и др. Ведутся работы по обследованию дамб, мостов и русел рек Есиль, Акбулак и Сарыбулак, готовности гидротехнических сооружений, проведению берегоукрепительных работ и др.», - сказал заместитель акима столицы Нурлан Нуркенов.
Фото: gov.kz