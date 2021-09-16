Более 4,4 тысячи владельцев скота привлекли к ответственности в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года к административной ответственности привлекли более 4,4 тысячи владельцев бродячего скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в регионе оборудовали более 230 специальных загонов для обнаруженного на дороге скота.

В этом году зарегистрировали дорожно-транспортное происшествие с участием бродячего скота, в котором пострадал человек. Последний инцидент произошел ранним утром 13 сентября на территории Кызылжарского района, на автодороге «Петропавловск-Омск». Житель села Белое перегонял табун через дорогу. Водитель КамАЗа задел жеребёнка. Обошлось без серьёзных последствий, животное уцелело, механических повреждений у грузовика нет.

«В прошлые годы аварии с участием бродячего скота приводили и к более тяжким последствиям. Водителям необходимо учитывать возможность внезапного появления животных на трассе. Строго соблюдать скоростной режим, особенно вблизи населённых пунктов, чтобы оставить себе время для принятия решения при резком изменении ситуации на дороге. Владельцам скота следует помнить, что перегонять его можно только в отведенных для этого местах, обозначенных соответствующим дорожным знаком», - сказал первый заместитель начальника департамента полиции Канат Айтбаев.