Более 4,3 млн тонн зерна нового урожая перевезли по сети КТЖ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 4,3 млн тонн зерна, начиная с октября 2022 года по январь 2023 года, перевезли казахстанские железнодорожники. Ежемесячная погрузка составляла свыше одного миллиона тонн зерна нового урожая. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Так, объем погрузки зерна в октябре 2022 года составил 1 млн тонн, что на 26% больше показателя аналогичного периода 2021 года, в ноябре – 1,1 млн тонн (+ 39%), в декабре – 1,2 млн тонн (+33%). В январе 2023 года обеспечена погрузка еще 1 млн тонн, что на 22% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Казахстанское зерно традиционно доставляется из северных регионов страны в страны Центральной Азии, Китай. На 56% вырос экспорт зерна в Туркменистан, на 30% - в Афганистан, на 8% - в Узбекистан, на 10% - в Таджикистан. В два раза вырос экспорт отечественной продукции в КНР.

Кроме того, за последние 5 лет увеличился ввоз в страну зерна железнодорожным транспортом из России: со 100 тысяч тонн до 1,5 млн тонн в 2022 году, что говорит о наличии серого импорта российского зерна с целью дальнейшего его экспорта в третьи страны через территорию Казахстана.

Погрузка муки на железнодорожном транспорте за период октябрь 2022– январь 2023 годы составила 1,2 млн тонн. В октябре перевезено 313 тысяч тонн (+32% к уровню 2021 года), в ноябре - 343 тысяч тонн (+28%), в декабре - 313 тысяч тонн (+19%). В январе 2023 года погрузка муки выросла на 19% и составила 245 тысяч тонн. Увеличился экспорт муки в Узбекистан на 39%, Афганистан - на 56%, Туркменистан - на 6%.

В данный момент основным востребованным экспортным направлением являются страны Центральной Азии - через МГСП Сарыагаш. Сейчас станция работает на пределе своих технических возможностей. Для увеличения пропускной способности и, учитывая растущий спрос на перевозки через Сарыагаш, в 2023 году планируется начало строительства ветки Дарбаза – Мактаарал.

В то же время остаются не загруженными и перспективными такие направления как через пограничные переходы Оазис в Узбекистан и далее, Болашак в Туркменистан и далее, порт и терминалы Актау и далее - в Иран.

На февраль 2023 года основной план грузоотправителей на перевозку зерновых грузов согласован.

В центральном аппарате КТЖ и в основных зерно-погрузочных и зерноперерабатывающих регионах страны в круглосуточном режиме работают оперативные штабы. Ежедневно проводятся селекторные совещания с участием грузоотправителей, представителей региональных филиалов ННП «Атамекен», управлений и инспекций Минсельхоза, АО «Астык Транс». Более 400 представителей компаний-экспортеров включены в чат для оперативного приема информации по проблемам подачи и уборки вагонов.

Для прозрачности распределения вагонов на станциях Кокшетау и Костанай созданы общественные советы. Для удобства грузоотправителей товарные кассы переведены на круглосуточный режим работы. Упрощена процедура выезда маневровых локомотивов ветвевладельцев на станционные пути для ускорения подачи и уборки вагонов.