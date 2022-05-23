23 Мая 2022 08:41

Более 4,3 млн человек в Казахстане ревакцинированы против COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 23 мая в Казахстане первым компонентом против коронавируса провакцинированы 9 498 963, вторым компонентом - 9 272 050 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Ревакцинировано – 4 306 047. Ниже представлена информация о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции в разрезе регионов.

Как сообщалось ранее, на сегодня лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 133 человека.

