09:45
23 Мая 2022 08:41
Более 4,3 млн человек в Казахстане ревакцинированы против COVID-19
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 23 мая в Казахстане первым компонентом против коронавируса провакцинированы 9 498 963, вторым компонентом - 9 272 050 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
Ревакцинировано – 4 306 047. Ниже представлена информация о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции в разрезе регионов.
Как сообщалось ранее, на сегодня лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 133 человека.
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