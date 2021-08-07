Более 4,3 млн человек полностью привились от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

На 6 августа 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины привито 5 692 340 человек, второй компонент получили 4 311 887 человек.



