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Более 4,3 млн человек полностью привились от коронавируса в Казахстане

7 Августа 2021 09:10
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Более 4,3 млн человек полностью привились от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

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На 6 августа 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины привито 5 692 340 человек, второй компонент получили 4 311 887 человек.



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#Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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