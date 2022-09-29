Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Более 4,2 тысяч жалоб ежегодно поступает от предпринимателей в нацпалату

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
29 Сентября 2022, 10:42
Более 4,2 тысяч жалоб ежегодно поступает от предпринимателей в нацпалату

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Ербол Устемиров рассказал о поступающих в нацпалату жалобах от предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нацпалату в год поступает порядка 4,2 тысяч обращений. Обращения касаются различных сфер. Если изучать статистику жалоб предпринимателей в суды, то в основном имеют место вопросы по уголовным преследованиям, вовлечению в орбиту уголовного преследования, а также проблемы в сферах налогов, земельных отношений, строительства и архитектуры», - сказал Ербол Устемиров в кулуарах Генпрокуратуры, перед началом встречи бизнеса с органами прокуратуры.

Он привел пример. «В основном с органами уголовного преследования предприниматели сталкиваются касательно неуплаты налогов, много вопросов в сфере госзакупок. Когда уполномоченные госорганы начинают проверять (закупки - прим. авт.) в госструктурах, соответственно, там затрагиваются интересы предпринимателей, потому что это они поставляли товары, предоставляли услуги, либо проводили работы», - добавил спикер.


Бизнес   Генпрокуратура  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией
Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению