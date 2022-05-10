10 Мая 2022 10:16

Более 4,1 млн казахстанцев ревакцинировались против коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлены данные по количеству вакцинированных граждан против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

По состоянию на 10 мая, в Казахстане первым компонентом провакцинировано 9 490 018 человек, вторым компонентом - 9 255 807. Ревакцинировано 4 107 044 казахстанца.

Ранее сообщалось о том, что лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 1243 человека. Ниже представлены данные по вакцинации в разрезе регионов.







