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Более 4 000 золотых слитков продали банки второго уровня в мае

Редактор:  
Зифа Хабирова
27 Июня 2023, 22:03
Более 4 000 золотых слитков продали банки второго уровня в мае Фото: Fotolia / Ded Pixto

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 4 056 мерных слитков общим весом 155,4 кг продано банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами в мае 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным Банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 129 605 золотых слитков общим весом 4,4 т.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 26% – 33 869 штук. Далее следуют 5-граммовые – 29 486 штук (23%), 100-граммовые – 26 753 штуки (21%), 20-граммовые – 24 033 штуки (18%), и 50-граммовые – 15 464 штуки (12%).

Наибольшие объемы реализации мерных слитков в мае 2023 года пришлись на следующие регионы: Алматы (2 223 штуки, 55%), Шымкент (582 штуки, 14%), Караганда (341 штука, 8%).

Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день».

С начала действия Программы банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 22 553 мерных слитка общей массой 586,4 кг, что составляет 17% от общего объема реализации мерных слитков. Практически все принятые ими на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы Национального Банка.

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.


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