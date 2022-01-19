+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 391 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий по инвалидности и потере кормильца в 2021 году

19 Января 2022 15:00
Поделиться:
Более 391 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий по инвалидности и потере кормильца в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 310,6 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 81,3 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Новости по теме
Эксперт: Мы увидели нацеленность Правительства решить вопросы потребительской инфляции
Оперативные меры Правительства призваны не допустить роста цен и спекуляций на рынке - эксперт Премьер-Министр РК провел совещание по вопросу банкротства физических лиц Правительство определило организацию, которая будет заниматься утильсбором

В декабре 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 27 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 7,4 млрд тенге.

По состоянию на 1 января 2022 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 529,3 тыс. человек, по случаю потери кормильца – 168,3 тыс. человек.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

На 1 января 2022 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 51 094 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 43 836 тенге.

Подписывайтесь на наш канал:

#Минтруда РК   #Соцвыплаты  
Поделиться:
Новости по теме
Эксперт: Мы увидели нацеленность Правительства решить вопросы потребительской инфляции
Оперативные меры Правительства призваны не допустить роста цен и спекуляций на рынке - эксперт
Премьер-Министр РК провел совещание по вопросу банкротства физических лиц
Правительство определило организацию, которая будет заниматься утильсбором
Популярное
1 Нурсултан Назарбаев обратился к народу Казахстана
2 Комендантский час отменяется в Алматинской области
3 Двое подозреваемых в погромах в Алматы с оружием задержаны в аэропорту Нур-Султана
4 Нурсултан Назарбаев: Нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал
5 Правительство определило организацию, которая будет заниматься утильсбором
6 Магазин мужской одежды и обуви ограбили трое приезжих в Алматы
Читайте также
Более 367 тысяч услуг получили казахстанцы с инвалидностью через портал в 2021 году
Как получить адресную социальную помощь в Караганде
Нурсултан Назарбаев обратился к народу Казахстана
Комендантский час отменяется в Алматинской области
Двое подозреваемых в погромах в Алматы с оружием задержаны в аэропорту Нур-Султана
Нурсултан Назарбаев: Нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал
Правительство определило организацию, которая будет заниматься утильсбором
Магазин мужской одежды и обуви ограбили трое приезжих в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив