Более 391 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий по инвалидности и потере кормильца в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 310,6 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 81,3 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В декабре 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 27 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 7,4 млрд тенге.

По состоянию на 1 января 2022 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 529,3 тыс. человек, по случаю потери кормильца – 168,3 тыс. человек.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

На 1 января 2022 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 51 094 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 43 836 тенге.