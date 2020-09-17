Более 390 млн тенге возвратили казахстанские прокуроры из Швейцарии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 сентября 2020 года Федеральные власти Швейцарии возвратили Казахстану свыше 390 млн тенге, выведенных за рубеж членами организованного преступного сообщества по «Хоргосскому делу», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

Указанные финансовые средства находились в Швейцарском банке на счету иностранной компании, принадлежащей одному из активных членов преступного сообщества Магзуму Абдралиеву, находящемуся с 2012 года в международном розыске.

Работа по возврату криминальных активов Абдралиева из Швейцарии велась с 2018 года.

Ранее, в 2019 году, в доход государства по этому делу из Швейцарии уже было возвращено 140 млн. тенге.