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    15:00, 04 Октябрь 2022 | GMT +6

    Более 39 тысяч заявок по установлению инвалидности рассмотрены в заочном формате

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации пилотного проекта по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы для установления группы инвалидности по состоянию на 1 октября 2022 года рассмотрено 39,3 тыс. заявок со всех регионов Казахстана. На данный момент к проекту подключены 625 медицинских организаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минтруда и соцзащиты населения РК.

    По информации ведомства, посредством пилотного проекта в 2022 году планировалось довести охват заочным оказанием услуги по установлению инвалидности до 20%. На данный момент этот показатель составляет 22,6%.

    Как сообщалось ранее, на VI заседании Национального совета общественного доверия Глава государства поручил создать максимально благоприятные условия для людей с особыми потребностями, исключить их хождение по инстанциям и бумажную волокиту, а также контакт услугодателей с услугополучателями.

    В целях исполнения данного поручения Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с министерствами здравоохранения и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности во всех 20 регионах Казахстана в пилотном режиме реализуется проект по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы.

    Для получения услуги по установлению группы инвалидности заявителю необходимо только обратиться в поликлинику по месту жительства и пройти необходимое обследование, остальные процессы проходят без его участия за счет интеграции информационных систем.

    В целом, переход на заочное освидетельствование:

    - устраняет административные и бюрократические барьеры;

    - обеспечивает прозрачность экспертных решений МСЭ;

    - дает возможность получать услуги по установлению инвалидности и определению мер социальной защиты лиц с инвалидностью, не выходя из дома;

    - исключает прямой контакт услугополучателя с услугодателем, тем самым минимизирует коррупционные риски.


    Теги:
    Общество Минтруда РК Социальная поддержка
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