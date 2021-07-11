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    09:27, 11 Июль 2021 | GMT +6

    Более 39 тысяч казахстанцев лечатся от COVID-19 - Минздрав

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На 11 июля лечение от КВИ продолжают получать 39 619 человек (38 171 КВИ+ и 1 448 КВИ-), из них в стационарах находится – 12 910 пациентов, на амбулаторном уровне – 26 709 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 795 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 175 пациентов, на аппарате ИВЛ – 102 пациента.

    За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 3695 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 1857 человек.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 июля, в «красной» зоне находятся 11 регионов страны.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК для mail.ru Минздрав РК
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