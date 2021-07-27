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Более 39 тысяч авто произвели за полгода в Казахстане

27 Июля 2021 14:09
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Более 39 тысяч авто произвели за полгода в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам первого полугодия 2021 года на территории Казахстана было произведено 39 662 единиц техники, общей стоимостью свыше 319 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

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Из них : легковых автомобилей - 34 767 единиц, грузового транспорта - 4 268 единиц, автобусов - 552 единицы, специализированной техники - 75 единиц.

По итогам полугодия на костанайском «СарыаркаАвтоПром» произведено 23 958 единиц техники. Алматинский Hyundai Trans Kazakhstan выпустил 12 319 легковых автомобилей. Семипалатинский СемАЗ отгрузил 2 133 единицы техники. Кокшетау КАМАЗ- Инжиниринг выпустил 704 грузовика. Завод Hyundai Trans Auto произвел 433 единицы техники. На счету Daewoo Bus Kazakhstan – 96 автобуса.

Кроме того, официальными дилерами было реализовано 56,4 тысячи единиц новых легковых и коммерческих автомобилей.

Самые популярные авто.

Тройку лидеров среди самых продаваемых автомобилей возглавляет Chevrolet – 14 754 единицы, на второй строчке с результатом 12 238 автомобилей – Hyundai, третья позиция за Kia. Всего за шесть месяцев продано 4 097 единиц автомобилей.


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#Транспорт   #МИИР РК  
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