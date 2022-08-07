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Более 39 тыс. беременных женщин вакцинированы Pfizer в Казахстане
7 Августа 2022 10:24

Более 39 тыс. беременных женщин вакцинированы Pfizer в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 6 августа первым компонентом вакцины Pfizer провакцинированы 1 235 895 человек, вторым компонентом – 1 190 022 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

I-м компонентом привиты 872 578 п одростков, 41 512 б еременных женщин, 145 263 к ормящие женщины.

II-м компонентом - 855 283 п одростка, 39 245 б еременных женщин, 141 452 к ормящие женщины.




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