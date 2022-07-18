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Более 380 уголовных дел по январским событиям находятся в производстве следователей
18 Июля 2022 15:38

Более 380 уголовных дел по январским событиям находятся в производстве следователей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника Следственного департамента МВД РК Мухтар Кожаев сообщил о расследуемых ведомством уголовных делах касательно январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в производстве следователей органов внутренних дел находится 381 уголовное дело, по которым под стражей содержатся 10 лиц. Такое количество дел объясняется тем, что по большинству уголовных дел уже приняты процессуальные решения», - сказал Мухтар Кожаев на брифинге в СЦК.

По его словам, на данный момент с обвинительным актом направлены в суд 359 дел в отношении 589 подозреваемых.

Большинство из них привлекаются за совершение краж во время массовых беспорядков – 449 лиц, незаконное хранение оружия – 45 лиц, их хищение – 38 лиц, угоны транспортных средств – 10 лиц, грабежи – девять лиц и хулиганство – шесть лиц.

По результатам рассмотрения в суде состоялись приговоры в отношении 460 лиц, из них осуждены: к ограничению свободы – 371 лицо, к общественным работам – четыре лица, к штрафу – пять лиц.

«К лишению свободы приговорены 80 лиц, все за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Кроме того, 13 человек судами освобождены от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба и примирением сторон», - добавил представитель МВД.

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Автор:
Корреспондент

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